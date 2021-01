Crisi di governo, la diretta – Roberto Fico inizia le consultazioni alle 16 con il M5s: ecco il calendario (Di sabato 30 gennaio 2021) Le consultazioni del presidente Roberto Fico inizieranno alle 16 di oggi con il Movimento 5 stelle. Il calendario completo sarà inviato a breve. Ieri sera è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella a decidere di affidare il mandato esplorativo al presidente della Camera per verificare se le forze di maggioranza del governo Conte 2 sono disposte a sostenere un nuovo esecutivo. ecco il calendario completo: Sabato 30 gennaio Ore 16 – Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Ore 17.20 – Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Ore 18.40 – Gruppi Parlamentari “Italia Viva – PSI” del Senato della Repubblica e “Italia Viva” della Camera dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Ledel presidenteinizieranno16 di oggi con il Movimento 5 stelle. Ilcompleto sarà inviato a breve. Ieri sera è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella a decidere di affidare il mandato esplorativo al presidente della Camera per verificare se le forze di maggioranza delConte 2 sono disposte a sostenere un nuovo esecutivo.ilcompleto: Sabato 30 gennaio Ore 16 – Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Ore 17.20 – Gruppi Parlamentari “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Ore 18.40 – Gruppi Parlamentari “Italia Viva – PSI” del Senato della Repubblica e “Italia Viva” della Camera dei ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - byoblu : Se le elucubrazioni degli analisti politici sulla crisi di governo attuale e su molti altri argomenti non vi convi… - fanpage : Il calendario delle consultazioni di Roberto Fico #30gennaio -