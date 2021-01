Crisi di governo, inziate le consultazioni del presidente Fico | Pd: indichiamo solo Conte, garantisce equilibrio (Di sabato 30 gennaio 2021) Hanno preso il via le consultazioni a Montecitorio di Roberto Fico , a cui il presidente Mattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo. Il presidente della Camera ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 gennaio 2021) Hanno preso il via lea Montecitorio di Roberto, a cui ilMattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo. Ildella Camera ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - folucar : RT @oscarwildeste: Renzi e Italia Viva sono l'ano della bilancia nella crisi di governo in un paese di 60 milioni di abitanti Navalny è il… - GianniCestra69 : RT @ChiodiDonatella: I #GRILLINI TEMONO LE #ELEZIONI COME IL #TACCHINO IL #NATALE: TUTTI A CACCIA DI #GIUDA PER SALVARE LE CHIAPPE Sfrugug… -