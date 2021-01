Crisi di governo, il Presidente francese Macron commenta: “L’Italia ha bisogno di stabilità” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Presidente francese Emanuel Macron si è espresso in merito alla Crisi politica, aperta da Matteo Renzi e finita con l’assegnazione di un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico. Macron ha ribadito il suo punto di vista in merito all’operato del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte e il suo sostegno al Presidente della Repubblica Mattarella. Nel corso del suo intervento, Macron ha anche citato la questione Regeni e vaccini. Macron commenta la Crisi di governo Il Presidente francese ha tenuto un colloquio con una serie di testate giornalistiche internazionali tra le quali Repubblica e The ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) IlEmanuelsi è espresso in merito allapolitica, aperta da Matteo Renzi e finita con l’assegnazione di un mandato esplorativo aldella Camera Roberto Fico.ha ribadito il suo punto di vista in merito all’operato deldel Consiglio dimissionario Giuseppe Conte e il suo sostegno aldella Repubblica Mattarella. Nel corso del suo intervento,ha anche citato la questione Regeni e vaccini.ladiIlha tenuto un colloquio con una serie di testate giornalistiche internazionali tra le quali Repubblica e The ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - ilcomizio : RENZI, PD E M5S SI RIMETTERANNO INSIEME' (VIDEO) #Salvini @RetwittoilTop @RetwittoIT - MilanoFinanza : Cinque giorni per trovare un governo, con 500 morti ogni 24 ore per #Covid, i #vaccini razionati e migliaia di impr… -