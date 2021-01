Crisi di governo, dal pomeriggio le consultazioni di Fico: il calendario (Di sabato 30 gennaio 2021) La Crisi di governo entra nel vivo. Terminato il giro di consultazioni con tutti i gruppi parlamentari al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella serata di ieri, 29 gennaio 2021, ha conferito un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico che avvierà il suo giro di consultazioni nel pomeriggio di oggi e dovrà tornare al Colle a riferirne l’esito al Capo dello Stato martedì 2 febbraio. Ecco il calendario delle consultazioni di Fico. Cominceranno oggi alle 16 le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. Il primo appuntamento è con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Ecco il calendario completo. Ore 16 – Gruppi ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Ladientra nel vivo. Terminato il giro dicon tutti i gruppi parlamentari al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella serata di ieri, 29 gennaio 2021, ha conferito un mandato esplorativo al presidente della Camera Robertoche avvierà il suo giro dineldi oggi e dovrà tornare al Colle a riferirne l’esito al Capo dello Stato martedì 2 febbraio. Ecco ildelledi. Cominceranno oggi alle 16 ledel presidente della Camera Roberto. Il primo appuntamento è con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Ecco ilcompleto. Ore 16 – Gruppi ...

