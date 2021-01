Crisi di governo, cos’è il mandato esplorativo (Di sabato 30 gennaio 2021) cos’è il mandato esplorativo, uno dei passaggi possibili nel corso di una Crisi di governo. Chi riceve l’incarico e perché. Come sappiamo sin troppo bene, la Crisi di governo è un rituale che segue un suo cerimoniale ben preciso e che ha anche un suo dizionario ben preciso. E così dopo le consultazioni, che banalmente consistono in un confronto tra il Presidente della Repubblica e le forze politiche e parlamentari, arriviamo al mandato esplorativo. Il Presidente Sergio Mattarella durante le dichiarazioni alla stampa al termine delle consultazioni (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)cos’è il mandato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)il, uno dei passaggi possibili nel corso di unadi. Chi riceve l’incarico e perché. Come sappiamo sin troppo bene, ladiè un rituale che segue un suo cerimoniale ben preciso e che ha anche un suo dizionario ben preciso. E così dopo le consultazioni, che banalmente consistono in un confronto tra il Presidente della Repubblica e le forze politiche e parlamentari, arriviamo al. Il Presidente Sergio Mattarella durante le dichiarazioni alla stampa al termine delle consultazioni (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)il...

