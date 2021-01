Crisi di governo | Conte ter e soluzioni a sorpresa | tutti i possibili scenari

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 30 gennaio 2021)di, come si esce? Il mandato esplorativo a Roberto Fico è stato lo step di cui si è avuto notizia nelle ultime ore. L'obiettivo come è noto è capire se esistono i margini per dare vita ad una nuova maggioranza all'interno della legislatura in atto. Alla fine a decidere, come la Costituzione dispone, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, ad un certo punto, dovrà valutare se sarà opportuno dare mandato a qualcuno per formare un nuovo, ove esistessero le basi politiche, o scegliere le elezioni. Ma quanti sono gli? Sei. Talmente tanti che potrebbero diventare fonte di disorientamento per chi non segue abitualmente la politica.ter, le due facce di una soluzione alladi ...