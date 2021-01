Crisi di governo, a Fico il mandato esplorativo: “Massima responsabilità e risposte urgenti” (Di sabato 30 gennaio 2021) Roberto Fico accetta l’incarico esplorativo dopo l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della Camera commenta: “Adesso Massima responsabilità per dare risposte urgenti al Paese”. Le reazioni di maggioranza e opposizione “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia”: sono queste le prime parole del presidente della Camera Roberto Fico, appena terminato il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Robertoaccetta l’incaricodopo l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della Camera commenta: “Adessoper dareal Paese”. Le reazioni di maggioranza e opposizione “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia”: sono queste le prime parole del presidente della Camera Roberto, appena terminato il L'articolo proviene da YesLife.it.

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicati alla crisi di governo. Parliamo del futuro dell’Italia, non dei diversivi di chi non… - lucianonobili : Domando a chi conserva il prezioso esercizio dell’onestà intellettuale: comunque la si pensi su Renzi, su… - chedisagio : Credo non ci sia stato autogol più grosso, per @matteorenzi, di essere andato in Arabia a crisi di governo aperta. - _a_olivieri : Hellzapoppin e la nostra pazza crisi di governo - Il #blocnotes di ?@magnomiche?, su ?@StartMagNews? ?? - PieroVendramel : RT @BelpietroTweet: Da giovedì, cioè da quando Renzi ha varcato il portone del Quirinale per partecipare alle consultazioni sulla crisi di… -