Crimi agli alleati: «Basta temi divisivi». Il M5S cambia per restare al governo (Di domenica 31 gennaio 2021) La partita dentro al Movimento 5 Stelle va ben oltre le sorti della maggioranza di governo: riguarda temi fondativi e questioni identitarie che pongono domande difficili da eludere. Forse fin dal 9 febbraio prossimo, quando gli iscritti a Rousseau dovranno ratificare la nuova governance collegiale e si potrà misurare l’effetto della rottura con Alessandro Di Battista. Vito Crimi dopo avere incontrato l’«esploratore» Roberto Fico invoca un «cronoprogramma», «un percorso che dovrà essere pubblicamente sottoscritto da tutte le forze politiche che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 31 gennaio 2021) La partita dentro al Movimento 5 Stelle va ben oltre le sorti della maggioranza di: riguardafondativi e questioni identitarie che pongono domande difficili da eludere. Forse fin dal 9 febbraio prossimo, quando gli iscritti a Rousseau dovranno ratificare la nuova governance collegiale e si potrà misurare l’effetto della rottura con Alessandro Di Battista. Vitodopo avere incontrato l’«esploratore» Roberto Fico invoca un «cronoprogramma», «un percorso che dovrà essere pubblicamente sottoscritto da tutte le forze politiche che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GiulianaTumiat1 : Zinga lecchi il culo a CRIMI E CONTE PUR DI STARE IN UN GOVERNO CHE NESSUNO TI VUOLE AGLI ITALIANI PER BENE FAI SCHIFO - BattagliaMarc : Ottimo #Crimi chiede agli altri di non mettere veti ma lui mette il veto sul #Mes e udite udite, su qualsiasi altra… - JUREGRANDE : @Area51cinqueuno quanto vorrei che Di Battista (e io, che non gli vado dietro ma sono furibondo) si sbagliasse. Po… - gjscco : RT @LaraAmmendola: @tranellio @vitocrimi Io credo che tutti da @ale_dibattista agli altri stanno facendo lo stesso gioco con un unico veto… - LaraAmmendola : @tranellio @vitocrimi Io credo che tutti da @ale_dibattista agli altri stanno facendo lo stesso gioco con un unico… -