Covid: zona rossa addio, Italia quasi tutta gialla. Crisi di governo: mandato esplorativo a Fico, 4 giorni per verificare la maggioranza (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, si cambia. Da lunedì 1 febbraio i nuovi colori previsti dall’ordinanza anti-Covid del ministro della Salute, Roberto Speranza. Entrano in zona arancione cinque regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano. Tutte le altre 16 sono in zona gialla. Resta però invariato il divieto di spostamento tra regioni contenuto nell’ultimo Dpcm. Il presidente Mattarella ha conferito un mandato esplorativo al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, che riferirà al Colle martedì. È l’esito del giro di consultazioni del capo dello Stato conclusosi dopo l’apertura della Crisi da parte di Italia Viva e le dimissioni del premier Giuseppe Conte. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 30 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, si cambia. Da lunedì 1 febbraio i nuovi colori previsti dall’ordinanza anti-del ministro della Salute, Roberto Speranza. Entrano inarancione cinque regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano. Tutte le altre 16 sono in. Resta però invariato il divieto di spostamento tra regioni contenuto nell’ultimo Dpcm. Il presidente Mattarella ha conferito unal presidente della Camera dei deputati, Roberto, che riferirà al Colle martedì. È l’esito del giro di consultazioni del capo dello Stato conclusosi dopo l’apertura dellada parte diViva e le dimissioni del premier Giuseppe Conte. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la ...

