Covid Usa | vaccinati i detenuti di Guantanamo? È rabbia social | il Pentagono | ' Tutto sospeso'

LaStampa : Olanda, scontri e tensione contro il corpifuoco anti Covid: 400 arresti, la polizia usa gli idranti - fattoquotidiano : Usa, con Joe Biden finisce la guerra tra scienza e politica: carta bianca a esperti, non solo sul Covid. ‘Sforzo pi… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Usa, vaccinati i detenuti di Guantanamo? È rabbia social, il Pentagono smentisce - infoitinterno : Covid Usa, oltre 26 milioni di contagi - iltirreno : Quattro notti di seguito di proteste nelle principali città olandesi. Il ministro delle Finanze Hoekstra: «Sono fec… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa

'Nessun detenuto di Guantanamo è stato vaccinato' per il. 'Il piano è stato sospeso. Restiamo impegnati all'obbligo di tenere al sicuro le nostre truppe'. Lo twitta il portavoce del Pentagono, John Kirby, dopo la rabbia esplosa anche in rete sulla ...Gli Stati Uniti hanno superato i 26 milioni di contagi di- 19 dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati della John Hopkins university, i casi di coronavirus sono arrivati a 26.012.880, mentre i decessi sono in tutto 438.239.«Nessun detenuto di Guantanamo è stato vaccinato» per il Covid. «Il piano è stato sospeso. Restiamo impegnati all'obbligo di tenere al sicuro le ...Torre Annunziata diventa zona arancione. È quanto decretato dal sindaco Vincenzo Ascione con l’ordinanza firmata questa mattina. Una decisione arrivata “A seguito dell’aumento esponenziale dei contagi ...