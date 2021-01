Covid | ultime notizie Il bollettino | 12 715 casi su 298 010 tamponi 421 morti LIVE

(Di sabato 30 gennaio 2021) Scende al 4,26% il tasso di positivi sui test analizzati (complessivi di molecolari e antigenici rapidi). Calano di 299 unità i ricoveri ordinari, di 52 quelli in terapia intensiva. Dopo l'approvazione dell'Ema, anche l'Aifa - l'Agenzia italiana del farmaco - ha dato l'ok al vaccino anti-di AstraZeneca. Vertice governo-regioni per l'adeguamento del piano alla luce dei ritardi delle case farmaceutiche. Da lunedì quasi tutta Italia tornerà zona gialla, compresi Lazio e Lombardia. Restano arancioni quattro regio

... aumentano i casi di irritazioni agli occhi dei bambini, la variante inglese si diffonde tra ... nella comunità di Castiglia - La Mancia, nelledue settimane hanno appassionato la Spagna ...In Russia nelle24 ore sono stati accertati 19.032 casi di- 19 e 512 decessi provocati dal morbo. Lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus. Le zone col maggior numero ...Covid, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.715 (ieri ...Sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono, invece, 421. Lo rivela il nuovo bollettino del ministero della Salute. I dimessi o guariti registrano ...