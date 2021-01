Covid | ultime notizie Il bollettino | 12 715 casi su 298 010 tamponi | 421 decessi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Scende al 4,26% il tasso di positivi sui test analizzati (complessivi di molecolari e antigenici rapidi). Calano di 299 unità i ricoveri ordinari, di 52 quelli in terapia intensiva. Dopo l'approvazione dell'Ema, anche l'Aifa ha dato l'ok al vaccino anti-di AstraZeneca. Vertice governo-regioni per l'adeguamento del piano alla luce dei ritardi delle case farmaceutiche. Da lunedì quasi tutta Italia tornerà zona gialla. Restano arancioni quattro regioni e la provincia autonoma di Bolzano

Corriere : #Covid_19, le principali notizie di oggi ?? I dati aggiornati sull'andamento dei contagi: 12.715 nuovi casi e 421 m… - SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - PietroRotbart : Un anno fa non sapevo manco cosa fosse il Covid. Mi sembrano tragicomiche quelle ultime settimane di incoscienza. I… - infoitinterno : Covid Lazio, 1.138 nuovi casi positivi e 27 decessi nelle ultime 24 ore - MauroGrasselli : #Coronavirus, con le ultime due vittime, sono MILLE i morti in provincia di Reggio Emilia dall'inizio della pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Malgrado la rapidità nella realizzazione del programma di vaccinazione, Israele continua però a registrare un alto tasso di contagi, con 6.435 nuovi casi positivi nelle24 ore. Il tasso d'...LENOTIZIE Sport Serie A: Sampdoria - Juventus 0 - 2, le reti di Chiesa e Ramsey 30 Gennaio ... Read More FlashItalia, stop a ingresso per chi è stato in Brasile 30 Gennaio 2021 Emergenza ...Coprifuoco anticipato di un'ora, stop sport di gruppo nei parchi, chiuse aree giochi dei bambini, massimo una spesa al giorno. In attesa del confronto tra i 29 comuni più a rischio e la Regione sulle ...Negli ultimi mesi mi sono più volte chiesto se il compito di fare previsioni economiche debba essere trasferito dalla competenza degli economisti a quella dei virologi. Questo non ...