Covid | scuole chiuse in Provincia e il liceo Regina Margherita

(Di sabato 30 gennaio 2021) Torna la didattica a distanza nei comuni di Serre e Giffoni Sei Casali , mentre a Salerno lunedi’ unnon riaprira’ le porte agli studenti e proseguira’ con la Dad. In tutti e tre i casi le decisioni sono legate a contagi daemersi in queste ore. A Serre il sindaco Franco Mennella sta predisponendo un’ordinanza con la quale chiudera’ fino al 10 febbraio ledi ogni ordine e grado. Il provvedimento e’ stato assunto in seguito alla positivita’ di un bambino delleelementari. Considerato che il piccolo si reca a scuola con il pullmino, sono stati messi in quarantena 45 bambini che dovranno essere sottoposti a tampone. Prima della riapertura, poi, sara’ effettuato lo screening su tutti i docenti ed i bambini. A Giffoni Sei Casali, invece, il sindaco Francesco Munno ha disposto la sospensione delle ...

