Covid, Regione Lombardia chiama Guido Bertolaso per il piano vaccini (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gennaio 2021 - La Regione chiama Guido Bertolaso per mettere a punto il piano di vaccinazione di massa per i cittadini lombardi. Lo fa sapere il Pirellone tramite una nota in cio spiega che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gennaio 2021 - Laper mettere a punto ildi vaccinazione di massa per i cittadini lombardi. Lo fa sapere il Pirellone tramite una nota in cio spiega che ...

