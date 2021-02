Covid: oltre 12mila casi, 421 morti. Tasso positività al 4,3% (Di sabato 30 gennaio 2021) Quasi tutti i numeri del bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia di Covid in Italia sono in calo rispetto a ieri. A cominciare dai nuovi contagi: 12.715 i nuovi casi, 421 i decessi. Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 gennaio 2021) Quasi tutti i numeri del bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia diin Italia sono in calo rispetto a ieri. A cominciare dai nuovi contagi: 12.715 i nuovi, 421 i decessi.

