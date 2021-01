Covid, l’Italia torna in zona gialla: solo 5 regioni restano arancioni (Di sabato 30 gennaio 2021) . Da lunedì 1 febbraio calano le restrizioni sulla maggior parte del territorio nazionale Una grossa novità in arrivo sul territorio italiano per quanto riguarda le misure restrittive contro il Covid. Il ministro della Salute Speranza ha infatti firmato l’ordinanza per far tornare quasi tutte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) . Da lunedì 1 febbraio calano le restrizioni sulla maggior parte del territorio nazionale Una grossa novità in arrivo sul territorio italiano per quanto riguarda le misure restrittive contro il. Il ministro della Salute Speranza ha infatti firmato l’ordinanza per farre quasi tutte L'articolo proviene da Inews.it.

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - riotta : L'Italia del #Covid non ha solo vittime e pazienti, ha una lunga coda di cittadini caduti in povertà. @Zeta_Luiss v… - MicheleAnnibale : RT @robersperanza: Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia… - lorenzmariapia : RT @claudio_2022: Gazebo a forma di fiore per il vaccino anti Covid. Arcuri: 400.000 euro a padiglione. Di certo non salveranno l'Italia q… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 gennaio: 13.574 nuovi casi e 477 morti Corriere della Sera