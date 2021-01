Covid Italia, gli insofferenti alle regole: festa Erasmus, ristorante e ippodromo aperti (Di sabato 30 gennaio 2021) In tempi di Covid , con l'Italia divisa in zone monta l'esasperazione conto le ferree regole su distanziamenti, chiusure e spostamenti . E c'è chi sgarra, rischiando pesanti multe. E' il caso della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) In tempi di, con l'divisa in zone monta l'esasperazione conto le ferreesu distanziamenti, chiusure e spostamenti . E c'è chi sgarra, rischiando pesanti multe. E' il caso della ...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - riotta : L'Italia del #Covid non ha solo vittime e pazienti, ha una lunga coda di cittadini caduti in povertà. @Zeta_Luiss v… - ninoBertolino : RT @Libero_official: 'Sanità alla deriva, mancano le risorse per pagare gli operatori in prima linea contro il Covid': l'allarme della #Fia… - VizTheWiz2 : RT @Black300Joe: Per non dimenticare : i sudditi della PADRONA URSULA VON DER LEYEN NON HANNO SAPUTO DIRE CHE L'ITALIA AVREBBE AVUTO BISOG… -