Covid, in Campania scende la curva del contagio (7,87%): 1.366 positivi su 17.345 tamponi (Di sabato 30 gennaio 2021) La curva del contagio si mantiene stabile in Campania: oggi e' del 7,87% rispetto all'8,14 di ieri ma la contabilita' del bollettino quotidiano registra altri 1.366 positivi su 17.345 tamponi (2.809 antigenici). Le vittime sono 22, si arriva cosi' a 3.747 morti in totale da inizio pandemia. Intanto, la citta' di Torre Annunziata (Napoli) diventa "zona arancione". E' quanto stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Ascione a seguito '"dell'aumento esponenziale – si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa del primo cittadino – dei contagi da Coronavirus sul territorio" a seguito dei quali lo stesso Ascione "ha sollecitato un intervento dell'unita' di crisi regionale per l'emergenza Covid-19". Dopo un consulto avuto anche con i dirigenti scolastici degli istituti di ...

17.50 Covid, 12.715 nuovi casi e 421 decessi Sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ... Numero maggiore di casi in Lombardia, 1.832, Campania, 1.366, Emilia Romagna, 1.341 e Lazio, 1.

Lunedì scatteranno i cambi di colore delle regioni , conseguenti a una flessione dei contagi Covid nelle scorse settimane e a un calo dell' indice Rt . La curva epidemica sembra infatti ...da Campania (...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid: in Sicilia 846 i nuovi positivi, 35 i morti

La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente ...

Sono 200 i nuovi casi covid in provincia di Catania, Sicilia in zona arancione da lunedì

Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati, con una incidenza di pari al 3,3%. La regio ...

