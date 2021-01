Covid, il colpo di grazia per il benessere degli italiani: aumentano le disuguaglianze e preoccupa il 2021 (Di sabato 30 gennaio 2021) disuguaglianze in Italia: preoccupa il 2021 No, non siamo tutti sulla stessa barca, gli effetti economici della pandemia si stanno facendo sentire soprattutto tra le fasce di popolazione più deboli e potrebbero aggravarsi nei prossimi mesi. Il Covid ha dato un’accelerazione globale delle disuguaglianze, anche in Italia, e come riportato dalla recente pubblicazione di Oxfam “DisuguItalia 2021” questo avrà probabilmente effetti sul lungo periodo sulla tenuta del tessuto sociale del nostro Paese. La fotografia pre-pandemicaAnche prima dello scoppio della pandemia le disuguaglianze in Italia erano particolarmente caratterizzate da un ampio squilibrio nella distribuzione della ricchezza nazionale, aumentato negli ultimi vent’anni anche per effetto di politiche deboli e ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021)in Italia:ilNo, non siamo tutti sulla stessa barca, gli effetti economici della pandemia si stanno facendo sentire soprattutto tra le fasce di popolazione più deboli e potrebbero aggravarsi nei prossimi mesi. Ilha dato un’accelerazione globale delle, anche in Italia, e come riportato dalla recente pubblicazione di Oxfam “DisuguItalia” questo avrà probabilmente effetti sul lungo periodo sulla tenuta del tessuto sociale del nostro Paese. La fotografia pre-pandemicaAnche prima dello scoppio della pandemia lein Italia erano particolarmente caratterizzate da un ampio squilibrio nella distribuzione della ricchezza nazionale, aumentato negli ultimi vent’anni anche per effetto di politiche deboli e ...

MariaNi26243308 : @DGC49740861 Un colpo grosso per un qualunque show sarebbe far entrare una NOVANTENNE EVOLUTA CHE HA GIÀ FATTO T… - AvinoLoredana : per questo non può più durare, il covid è il colpo di grazia - MaryMichi68 : RT @qualcunoke: E comunque porca paletta il vaccino non funziona perché nooo i vecchi continuano a morire ..dio santissimo ??????? state amma… - ManuQ24916888 : RT @qualcunoke: E comunque porca paletta il vaccino non funziona perché nooo i vecchi continuano a morire ..dio santissimo ??????? state amma… - qualcunoke : E comunque porca paletta il vaccino non funziona perché nooo i vecchi continuano a morire ..dio santissimo ??????? st… -