Covid, il bollettino di oggi: 12.715 nuovi casi e 421 morti, -52 in intensiva (Di sabato 30 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 30 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 12.715 i nuovi casi di positività al coronavirus e 421 i morti nelle ultime 24 ore. 298.010 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 4,2%, in calo rispetto a ieri (5,05%). (segue dopo la foto) Calano i ricoverati in terapia intensiva sono 2.218, con un saldo negativo di 52 tra ingressi ed uscite. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Covid bollettino 30 gennaio 2021: in Campania 1.366 nuovi casi e 22 ...

