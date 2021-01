Covid, da lunedì la maggior parte dell’Italia è in zona gialla: ecco cosa si può fare (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal primo febbraio 16 territori saranno nella fascia con il livello minimo di restrizioni. cosa cambia? Le attività di ristorazione possono aprire a pranzo: dalle 5 alle 18, infatti, è possibile consumare cibi e bevande all’interno. Ci si può spostare liberamente, tra le 5 e le 22, all’interno della propria regione o provincia autonoma. Dal 16 febbraio, salvo nuove disposizioni, gli spostamenti torneranno a essere consentiti anche da e per tutte le zone in area gialla. Aperti anche i musei, ma non cinema e teatri Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal primo febbraio 16 territori saranno nella fascia con il livello minimo di restrizioni.cambia? Le attività di ristorazione possono aprire a pranzo: dalle 5 alle 18, infatti, è possibile consumare cibi e bevande all’interno. Ci si può spostare liberamente, tra le 5 e le 22, all’interno della propria regione o provincia autonoma. Dal 16 febbraio, salvo nuove disposizioni, gli spostamenti torneranno a essere consentiti anche da e per tutte le zone in area. Aperti anche i musei, ma non cinema e teatri

Agenzia_Ansa : L'Italia lunedì quasi tutta gialla, cinque le regioni arancioni #Covid #ANSA - reportrai3 : #Report lunedì alle 21.20 su @RaiTre Cosa sappiamo (e cosa ancora non sappiamo) sui vaccini Covid-19 - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il re dei monopattini elettrici ? Vaccini Covid-19: il braccio di ferro tra governi,… - AvvAntonioConte : RT @SkyTG24: Covid, da lunedì la maggior parte dell’Italia è in zona gialla: ecco cosa si può fare - happyproudhuman : RT @RegioneLazio: Vaccino Over 80 - Tutte le info per la prenotazione ??Quando e dove fare il vaccino? Le prenotazioni partiranno dal 1° fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Modena, sanzioni per assembramenti e assenza di mascherina

I controlli anti - Covid contro gli assembramenti e per verificare l'uso del dispositivo di ... in vigore da lunedì 1° febbraio. L'inserimento in fascia gialla (media gravità) comporta la riapertura di ...

Marche di nuovo in zona gialla da lunedì 1° febbraio

Cambierà nuovamente, a partire dalla giornata di lunedì 1° febbraio , la colorazione delle Marche in relazione alla situazione Covid - 19: il Ministero della Salute ha infatti comunicato il passaggio dalla zona arancione a quella gialla . A spingere ...

Covid in Lombardia, virata a sorpresa in zona gialla. «Riconosciuti i nostri sacrifici, ma teniamo alta la... Corriere della Sera I controlli anti -contro gli assembramenti e per verificare l'uso del dispositivo di ... in vigore da1° febbraio. L'inserimento in fascia gialla (media gravità) comporta la riapertura di ...Cambierà nuovamente, a partire dalla giornata di1° febbraio , la colorazione delle Marche in relazione alla situazione- 19: il Ministero della Salute ha infatti comunicato il passaggio dalla zona arancione a quella gialla . A spingere ...