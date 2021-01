(Di sabato 30 gennaio 2021) Il 'distretto milanese, in particolare, è quello che nel territorio italiano è stato maggiormente colpito, come del resto la Regione Lombardia' e la 'operatività degli Uffici Giudiziari, all'...

SkyTG24 : Covid, Corte d'appello di Milano: “Giustizia messa a dura prova” - angelo_arcadu : RT @MediasetTgcom24: Covid, Corte Appello Milano: giustizia messa a dura prova #milano - trilubiusgrow : RT @MediasetTgcom24: Covid, Corte Appello Milano: giustizia messa a dura prova #milano - AM74A1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Corte Appello Milano: giustizia messa a dura prova #milano - MediasetTgcom24 : Covid, Corte Appello Milano: giustizia messa a dura prova #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Corte

TGCOM

Lo spiega il presidente reggente dellad'Appello di Milano Giuseppe Ondei nella relazione per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.Qui nel complesso Terina, alle ore 10 è prevista la relazione del presidente dellad'appello ... In funzione delle prescrizioni da emergenza19 non sono previsti ulteriori interventi, anche ...Il "distretto milanese, in particolare, è quello che nel territorio italiano è stato maggiormente colpito, come del resto la Regione Lombardia" e la "operatività degli Uffici Giudiziari, all'avanguard ...Osservando la situazione attuale appare evidente che la momentanea vittoria è nelle tasche di Matteo Renzi, che ha costretto il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e il premier a bussare alle p ...