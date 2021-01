Covid-19, vaccino AstraZeneca. C’è l’ok dall’Ue anche per gli over 55 (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Potrà essere somministrato anche agli over 55. S’attende ora l’ok dell’Aifa Buone nuove dal fronte Covid. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato il vaccino prodotto da AstraZeneca. Un risultato importante; ora c’è un altro distributore sul mercato per soddisfare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha approvato ilanti-di. Potrà essere somministratoagli55. S’attende oradell’Aifa Buone nuove dal fronte. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato ilprodotto da. Un risultato importante; ora c’è un altro distributore sul mercato per soddisfare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Agenzia_Ansa : Il #vaccino anti #Covid19 di Johnson & Johnson 'è efficace al 66%'. Lo riportano i media americani citando la socie… - Annaelegalita : RT @BarbaraRaval: Riunciano al vaccino. #Merck e l'Istituto #Pasteur interrompono la sperimentazione a causa di risultati deludenti sull'ef… - nabopi : @AxiaFel @PonytaEle Due non positivi, uno sintomatico dopo il vaccino antinfluenzale, fatto nella stagione antecedente al Covid, da me. -