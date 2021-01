Covid-19, la situazione nel Sannio: nessun decesso nella giornata odierna (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl ha reso noto il bollettino con i dati sui contagi da Covid-19 nel Sannio relativi alla giornata odierna. Su 337 tamponi processati sono state 49 le positività, sei delle quali legate a pazienti sintomatici. Cinquantanove sono le negativizzazioni annunciate, mentre non si registrano decessi. Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 386 tamponi, dei quali nr. 59 risultati positivi. Dei cinquantanove positivi, nr. 29 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl ha reso noto il bollettino con i dati sui contagi da-19 nelrelativi alla. Su 337 tamponi processati sono state 49 le positività, sei delle quali legate a pazienti sintomatici. Cinquantanove sono le negativizzazioni annunciate, mentre non si registrano decessi. Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in datanr. 386 tamponi, dei quali nr. 59 risultati positivi. Dei cinquantanove positivi, nr. 29 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residentiprovincia di Benevento, mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

