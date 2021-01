Covid-19, in Campania oltre mille positivi e 22 decessi: il bollettino (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.366 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.220 asintomatici e 30 sintomatici, su 17.345 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 22 decessi, 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.330 guariti. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.220 Sintomatici: 30 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 17.345 (di cui 2.809 antigenici) Totale positivi: 220.784 (di cui 1.283 antigenici) Totale tamponi: 2.415.127 (di cui 23.908 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.366 i nuovial-19 in, di cui 1.220 asintomatici e 30 sintomatici, su 17.345 test analizzati nelle ultime 24 ore. Ilodierno dell’Unità di Crisi regionale registra 22, 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.330 guariti. Questo ildi oggi:del giorno: 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.220 Sintomatici: 30 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 17.345 (di cui 2.809 antigenici) Totale: 220.784 (di cui 1.283 antigenici) Totale tamponi: 2.415.127 (di cui 23.908 ...

