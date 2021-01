SkyTG24 : Covid Napoli, festa di compleanno tra studenti: 42 multati - Agenzia_Ansa : #Scuola studenti e insegnanti davanti al Ministero dell'Istruzione: 'Dopo pandemia serve rilancio'. Dai trasporti a… - orizzontescuola : Covid-19, 17 studenti positivi nelle ultime 24 ore nelle scuole di Napoli - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole superiori il 1° febbraio: studenti rientrano tra Dad a scelta e misure anti Covid. Ultimi aggiorname… - zazoomblog : Riapertura scuole superiori il 1° febbraio: studenti rientrano tra Dad a scelta e misure anti Covid. Ultimi aggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studenti

Quotidiano di Sicilia

...antiIncuranti della gravità della pandemia di Coronavirus e delle restrizioni anti...della Centrale Operativa del 112 che ha ricevuto segnalazioni in merito al 'party' degli, sono ......della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti'. Regioni,...intanto si torna in classe alle superiori in tutta Italia tranne in Sicilia dove gli...A Napoli multati 42 ragazzi per una festa clandestina, a Roma locale chiuso e 57 sanzioni, 70 beccati all'ippodromo ...Sanzione a tutti i presenti e chiusura del locale immediata dopo una festa Erasmus organizzata all'interno di un centro culturale per festeggiare un compleanno, senza rispetto per le norme anti Covid ...