Covid | 12 715 nuovi contagi e 421 morti Ok di Aifa ad Astrazeneca | raccomandato solo fino a 55 anni

Covid, mentre il bollettino di nuove infezioni e ultime vittime si aggiorna alle ultime 24 ore, arriva l'ok dell'Aifa al vaccino Astrazeneca. E le due notizie non possono che andare di pari passo. Dunque, mentre l'Italia si prepara a tornare per lo più in giallo, nelle ultime 24 ore sono 12.715 i contagi da coronavirus registrati, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati altri 421 morti: che portano il totale a 88.279 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Da ieri, nel complesso, sono stati eseguiti 298.010 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 4,2%.

