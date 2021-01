Covid | 12 715 nuovi casi e 421 morti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Sono 12.715 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono, invece, 421. Lo rivela il nuovo bollettino del ministero della Salute. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764. Sono poi stati in totale 298.010 i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), con un tasso di positività rispetto aipositivi (12.715) pari al 4,3%, -0,8% rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono ora 463.352, 4.472 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.715 i casi in più di contagi da COVID-19 in Italia nelle ultime 24 ore, con altre 421 vittime (ieri si erano avuti 13.574 nuovi casi e 477 morti). Lo dicono i dati dell'ultimo bollettino diffuso dal ...