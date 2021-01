Così | dopo anni di abbandono | abbiamo rafforzato l’assistenza sanitaria territoriale

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 30 gennaio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Maurizio Caldo, vicesindaco e assessore alla salute del Comune di Pantelleria, amministrato dal MoVimento 5 Stelle • IL PROBLEMA Lo stato in cuiereditato l’unità ospedaliera di Pantelleria è la cartina di tornasole dello stato della sanità pubblica nazionale e regionale, vittima di una vecchia politica miope e distratta, orientata verso un cambio di paradigma (per noi del MoVimento errato) che ha ...