Coronavirus | Usa superano 26 milioni di contagi**

(Di sabato 30 gennaio 2021) Washington, 30 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno superato i 26di contagi di covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati della John Hopkins university, i casi di coronavirus sono arrivati a 26.012.880, mentre i decessi sono in tutto 438.239. Nel dare la notizia, la Cnn sottolinea l'impressionante crescita esponenziale dei contagi. Ci sono voluti 311 giorni, dal gennaio al 27 novembre 2020 per arrivare a 13di contagi, mentre ne sono bastati 64 per raddoppiare questa cifra.

