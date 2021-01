**Coronavirus: Usa superano 26 milioni di contagi** (Di sabato 30 gennaio 2021) Washington, 30 gen. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno superato i 26 milioni di contagi di covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati della John Hopkins university, i casi di coronavirus sono arrivati a 26.012.880, mentre i decessi sono in tutto 438.239. Nel dare la notizia, la Cnn sottolinea l’impressionante crescita esponenziale dei contagi. Ci sono voluti 311 giorni, dal gennaio al 27 novembre 2020 per arrivare a 13 milioni di contagi, mentre ne sono bastati 64 per raddoppiare questa cifra. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Washington, 30 gen. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno superato i 26di contagi di covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati della John Hopkins university, i casi di coronavirus sono arrivati a 26.012.880, mentre i decessi sono in tutto 438.239. Nel dare la notizia, la Cnn sottolinea l’impressionante crescita esponenziale dei contagi. Ci sono voluti 311 giorni, dal gennaio al 27 novembre 2020 per arrivare a 13di contagi, mentre ne sono bastati 64 per raddoppiare questa cifra. L'articolo CalcioWeb.

repubblica : Coronavirus nel mondo, in Portogallo rimasti solo 7 posti letto in terapia intensiva. Usa, da lunedì obbligo di mas… - fanpage : #USA, mascherine obbligatore nei mezzi pubblici - sole24ore : #Coronavirus, #Israele: dopo #vaccino, netto calo dei ricoveri degli ultrasessantenni - zazoomblog : Coronavirus: Usa superano 26 milioni di contagi - #Coronavirus: #superano #milioni - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus NESSUNO SI SALVA DA SOLO, in una pandemia provocata da un virus… -