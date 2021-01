Coronavirus Toscana: 603 nuovi casi, 15.857 test, tasso 3,80%. Lo annuncia Giani (Di sabato 30 gennaio 2021) I nuovi casi registrati in Toscana sono 603 su 15.857 test di cui 9.948 tamponi molecolari e 5.909 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,80%. Lo annuncia Giani su Facebook Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Iregistrati insono 603 su 15.857di cui 9.948 tamponi molecolari e 5.909rapidi. Ildeipositivi è 3,80%. Losu Facebook

ilGiunco : Coronavirus, le anticipazioni: i nuovi casi sono 603 - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 603 nuovi casi, 15.857 test, tasso 3,80%. Lo annuncia Giani - qn_lanazione : #Covid #Toscana, Giani: 'Non abbassiamo la guardia' / LIVE - corrierefirenze : #Coronavirus, Quarta settimana in Fascia Gialla, ma l’Rt della Toscana è tra i più alti - SIENANEWS : Il carnevale di San Gimignano non cede il passo al coronavirus e si reinventa approdando in rete. Di fronte alle re… -