Coronavirus: Sala, 'Fontana ammetta di aver sbagliato qualcosa' (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - “Bisogna espiare le colpe, ma bisogna anche ammetterle. Io dico sempre a Fontana: 'ammetti che hai sbagliato qualcosa'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a 'Le Parole della Settimana' su Rai3 sugli errori attribuiti alla Regione Lombardia nel conteggio dei contagiati dal Coronavirus. "La matematica non può essere un'opinione, soprattutto nell'emergenza Covid. Ma, al di là di dare colpe, noi in Italia abbiamo messo insieme un sistema complessissimo e tutto dipende dalla bontà dei numeri. I numeri quindi non possono essere un'opinione", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - “Bisogna espiare le colpe, ma bisogna anche ammetterle. Io dico sempre a: 'ammetti che hai'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, ospite a 'Le Parole della Settimana' su Rai3 sugli errori attribuiti alla Regione Lombardia nel conteggio dei contagiati dal. "La matematica non può essere un'opinione, soprattutto nell'emergenza Covid. Ma, al di là di dare colpe, noi in Italia abbiamo messo insieme un sistema complessissimo e tutto dipende dalla bontà dei numeri. I numeri quindi non possono essere un'opinione", ha aggiunto.

RaiNews : Il sindaco: i lombardi hanno il diritto di sapere come stanno le cose - GrantLou : Incredibile! Il Sindaco di #Milano non sa quanti siano i contagiati in città. - BotBaruch : RT @Journalist_vp: #Sanremo2021e la #satira di #Spinoza ?? #FestivalDiSanremo, «trovato l'accordo: 'sì' al #pubblico in sala; 'no' ai #canta… - Journalist_vp : #Sanremo2021e la #satira di #Spinoza ?? #FestivalDiSanremo, «trovato l'accordo: 'sì' al #pubblico in sala; 'no' ai… - franco_sala : RT @LucaGattuso: Oggi per #COVID è come se fossero morti tutti gli abitanti di PARRANO in provincia di Terni. Tutti. Compreso il sindaco e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sala Vico Equense. Screening di massa: oggi 283 tamponi eseguiti, 3 positivi

...scolastico di Fornacelle e nella sala consiliare a Vico centro. 3 i positivi registrati. L'importanza dei test risiede soprattutto nella reale possibilità di monitorare la diffusione del coronavirus ...

Zona gialla, a Ferrara riapre la mostra su Ligabue

... allestita nella Sala dei Comuni. Sempre al Castello sono in corso le operazioni di allestimento di ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...

Coronavirus: Sala, 'da sindaci non ci sarà esposto su zona rossa, vogliamo numeri' LiberoQuotidiano.it Scuole in Sicilia, la giunta siciliana ha deciso: ecco quando riapriranno le scuole superiori

Si dovrà ancora attendere una settimana per il rientro in classe delle scuole superiori in Sicilia In Sicilia slitta di una settimana il rientro in classe ?

Da Michelangelo a Edipo, riaprono le mostre

A Palazzo Ducale riaprono le mostre, da Michelangelo a Edipo. Io contagio a Una diversa bellezza, mentre Dar Corpo al corpo apre alla Wolfsoniana di Nervi. Dichiara Serena Bertolucci, direttrice di Pa ...

...scolastico di Fornacelle e nellaconsiliare a Vico centro. 3 i positivi registrati. L'importanza dei test risiede soprattutto nella reale possibilità di monitorare la diffusione del...... allestita nelladei Comuni. Sempre al Castello sono in corso le operazioni di allestimento di ... Ora la crisi che deriva dalla pandemiacoinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...Si dovrà ancora attendere una settimana per il rientro in classe delle scuole superiori in Sicilia In Sicilia slitta di una settimana il rientro in classe ?A Palazzo Ducale riaprono le mostre, da Michelangelo a Edipo. Io contagio a Una diversa bellezza, mentre Dar Corpo al corpo apre alla Wolfsoniana di Nervi. Dichiara Serena Bertolucci, direttrice di Pa ...