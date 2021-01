Coronavirus, rischio varianti in Italia: Speranza blocca i voli dal Brasile. Via libera dall’Oms ai vaccini in gravidanza (Di sabato 30 gennaio 2021) Italia ANSA Il ministro della Salute Roberto Speranza«Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato». Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza. «Manteniamo l’approccio della massima prudenza – aggiunge il ministro della Salute – mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid», tra cui quella brasiliana. Oms Ansa La sede dell’Oms a Ginevra, in SvizzeraNessun rischio sulle vaccinazioni per le donne in gravidanza secondo l’Oms L’Organizzazione mondiale della Sanità ha cambiato le linee guida sui vaccini di Pfizer e Moderna contro il ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021)ANSA Il ministro della Salute Roberto«Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco deiin partenza dale il divieto di ingresso indi chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato». Ad annunciarlo è il ministro della Salute Roberto. «Manteniamo l’approccio della massima prudenza – aggiunge il ministro della Salute – mentre i nostri scienziati continuano a studiare leCovid», tra cui quella brasiliana. Oms Ansa La sede dell’Oms a Ginevra, in SvizzeraNessunsulle vaccinazioni per le donne insecondo l’Oms L’Organizzazione mondiale della Sanità ha cambiato le linee guida suidi Pfizer e Moderna contro il ...

