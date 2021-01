Coronavirus | riparte il piano vaccini | cosa succede con Pfizer | Moderna e AstraZeneca

giuliog : RT @romatoday: Coronavirus, riparte il piano vaccini: cosa succede con Pfizer e Moderna - romatoday : Coronavirus, riparte il piano vaccini: cosa succede con Pfizer e Moderna - Notiziedi_it : Coronavirus, riparte il piano vaccini: cosa succede con Pfizer e Moderna - PalermoToday : Scuola, lunedì si riparte: in quali regioni si torna in classe - Riparte_Italia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Commissione Ue ha pubblicato contratto con AstraZeneca #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riparte

Today.it

Il commissario straordinario Arcuri ha fornito alcuni dati dopo l'incontro con le Regioni: 'Ad oggi abbiamo somministrato 1 milione e 800mila dosi''. Il punto sulle consegne e la diatriba con l'......che gli 84 paesi più poveri del mondo non raggiungeranno l'immunizzazione di massa dal...i Paesi sanno che quanto più velocemente si porta a termine la vaccinazione di massa primal'...I tamponi sono 25.251 fra i quali 9.080 molecolari. Trentuno ricoverati in meno, terapie intensive a quota 208 con otto nuovi ingressi. Gli attuali positivi sono 1.399 in meno di ieri, in tutto 42.868 ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 30 gennaio 2021. Ieri 13.574 contagi e 477 morti Covid. Da lunedì 1 febbraio quasi tutta Italia sarà in zona g ...