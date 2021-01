Coronavirus | Pg Scarpinato | ' nei quartieri dove non arriva lo Stato c' è welfare mafioso'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "NeinonloilStateche in cambio di consenso e di fedeltà offre risposte immediate a bisogni elementari di sussistenza destinati altrimenti a restare insoddisfatti". E' la denuncia del Procuratore generale di Palermo Robertoall'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Risposte che consistono nel reperimento di posti di lavoro presso imprese ed esercizi commerciali di soggetti taglieggiati o collusi, oppure nell'inserimento di soggetti bisognosi nelle catene produttive dell'economia criminale quali semplici pusher o fiancheggiatori, o, ancora, nella distribuzione di generi alimentari durante la fase acuta del lock down, come è emerso in recenti indagini della DDA ...

Tra le vittime della pandemia da, ha precisato Viola, "includo non solo i morti per ... Lo ha detto il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato nel suo intervento all'inaugurazione ...