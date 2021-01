Coronavirus | Pg Scarpinato | ' dopo lockdown riprese a pieno ritmo attività criminali'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Occorre considerare che a fine giugno 2020, immediatamentela lunga pausa del primo, sonovarietra cui l'estorsiva di Cosa Nostra con incendi posti in essere nel giro di poche ore in diversi cantieri, che hanno causato danni a macchinari per centinaia di migliaia di euro". E' la denuncia del Procuratore generale di Palermo, Roberto, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Ciò premesso quanto ai dati statistici, vari segnali provenienti dall'analisi della realtà dei territori, alimentano preoccupazioni sul pericolo di possibili evoluzioni negative", ha aggiunto.

Tra le vittime della pandemia da coronavirus, ha precisato Viola, "includo non solo i morti per ..." Lo ha detto il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato nel suo intervento all'inaugurazione ... E' quanto denuncia il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato nella relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Palermo.