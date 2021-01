Coronavirus | Pg Scarpinato | ' con minori introiti rischio elevato condotte illegali commercianti'

(Di sabato 30 gennaio 2021) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "Quanto al pericolo della crescita dellatà diffusa, èilche un numero non irrilevante di operatori economici a fronte della decurtazione dei proprie delle perdite subite, ceda alla tentazione di tagliare i costi della legalità, mediante l'incremento dell'evasione fiscale e contributiva, lo smaltimento illegale dei rifiuti, la violazione di norme in materia di igiene e di sicurezza ed altre". Lo dice il Procuratore generale di Palermo Roberto, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

