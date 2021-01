Coronavirus | nelle Marche 11 morti in un giorno | tra loro un 72enne senza altre malattie La progressione del contagio

rtl1025 : ?? Sono 12.715 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Italia. Le vittime sono 421. I dimess… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-36). A fronte di 41.677 tamponi effet… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). A fronte di 31.809… - infoitinterno : Coronavirus, +727 contagi in Piemonte: due decessi nelle ultime 24 ore a Novara - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Sono 12.715 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Italia. Le vittime sono 421. I dimessi o guariti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle

I tamponi (molecolari e antigenici) effettuati sono stati in totale 298'010ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positivit rispetto ai nuovi positivi (12'715) pari al 4,3%, - 0,8% rispetto ...Secondo altri studi citati dal giornale,persone malate di malattie autoimmuni come lupus o ... che impedivano una risposta rapida contro ilche aggrediva l'organismo. La mera ...Firenze, 30 gennaio 2021 - Sono decine le denunce per morti da coronavirus. I procedimenti sono nei fascioli di varie procure toscane. Si tratta di denunce per decessi in ospedale e in varie Rsa. A fa ...Diminuiscono i pazienti sia in terapia intensiva (-2) che negli altri reparti (-36). La percentuale dei positivi lombardi sui tamponi effettuati è al 4,6% ...