Coronavirus nel Lazio | diminuiscono i contagi i decessi e le terapie intensive | 500 casi a Roma

fattoquotidiano : Denis Verdini va ai domiciliari: concessi gli arresti casalinghi per l’emergenza coronavirus nel carcere di Rebibbia - Avvenire_Nei : Coronavirus. In una anno 1.270 morti sul lavoro (un terzo per il Covid) - Agenzia_Ansa : Impennata di decessi per Covid-19 nel mondo negli ultimi 15 giorni. Oltre 200mila ulteriori vittime che hanno porta… - LeoWh1te_ : RT @LeoWh1te_: Ricapitolando: Di #coronavirus sono morte 2milioni di persone nel mondo su un totale 7,834miliardi di popolazione. Facendo u… - gigi97143 : RT @LeoWh1te_: Ricapitolando: Di #coronavirus sono morte 2milioni di persone nel mondo su un totale 7,834miliardi di popolazione. Facendo u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

... uno degli appuntamenti musicali più importanti degli Stati Uniti, è stato annullato a causa dell'emergenza. Già2020 era stato prima posticipato al mese di ottobre per essere poi ...Lazio, il bollettino.Lazio sono 63.795 i casi attualmente positivi a Covid - 19, di cui 2.407 ricoverati, 282 in terapia intensiva e 61.106 in isolamento domiciliare. Dall'inizio ...Algeria has symbolically launched its COVID-19 vaccination campaign in the town where the country’s first case of infection with the coronavirus was confirmed in March ...Nevada lawmakers are scheduled to reconvene on Monday for a four-month legislative session, in which they hope to tackle issues sparked by the coronavirus pandemic — ...