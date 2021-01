Coronavirus | Moratti chiama Bertolaso per un aiuto nella campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Era statoto durante la fase uno della pandemia daper supervisionare la costruzione dell‘ospedalein Fiera a Milano in unadrammaticamente a corto di posti letto nei reparti di terapia intensiva, prima di risultare anche lui contagiato dal virus. Adesso che i reparti di rianimazione sono sotto controllo e laè pronta a tornare “gialla” ma le vaccinazioni contro ilvanno a rilento, la Regione ha deciso di riconvocare il dottor Guido, affinché assista alle operazioni di organizzazione del piano vacciniseconda fase delle somministrazioni, che partirà una volta conclusa quella riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti delle Rsa. Come si legge in una nota della ...

commenta ansa 'La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, in accordo con il presidente Attilio Fontana, ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per ..., ...... ha manifestato l'intenzione di coinvolgere Guido Bertolaso rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal, in Lombardia. Letizia, la collaborazione con Guido ...L'innesto di Letizia Moratti al Welfare della Lombardia aveva come obiettivo quello di dare un'accelerata al sistema sanitario regionale, che durante la pandemia ha subito un contraccolpo di straordin ...