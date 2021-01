Coronavirus: Martina (Fao), '+130 mln nuovi poveri, aumento drammatico ovunque' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Se prima della pandemia gli indigenti a rischio povertà erano circa 700 milioni sul Pianeta, dopo questi mesi di pandemia covid -19 abbiamo avuto un aumento esponenziale drammatico, si parla di 130 milioni di nuovi poveri”. E' lo scenario delineato da Maurizio Martina, in un'intervista all'Adnkronos, dal suo osservatorio nel nuovo ruolo di senior advisor della Fao. "Abbiamo vissuto in questi mesi shock dentro ai sistemi agricoli, alimentari e ambientali di ogni Paese che ci devono far riflettere rispetto alla prospettiva. -aggiunge - ovunque nel mondo abbiamo assistito a un aumento drammatico di persone che entrano nella soglia critica della povertà alimentare: i numeri sono impietosi". "La pandemia ci ha reso evidente che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Se prima della pandemia gli indigenti a rischio povertà erano circa 700 milioni sul Pianeta, dopo questi mesi di pandemia covid -19 abbiamo avuto unesponenziale, si parla di 130 milioni di”. E' lo scenario delineato da Maurizio, in un'intervista all'Adnkronos, dal suo osservatorio nel nuovo ruolo di senior advisor della Fao. "Abbiamo vissuto in questi mesi shock dentro ai sistemi agricoli, alimentari e ambientali di ogni Paese che ci devono far riflettere rispetto alla prospettiva. -aggiunge -nel mondo abbiamo assistito a undi persone che entrano nella soglia critica della povertà alimentare: i numeri sono impietosi". "La pandemia ci ha reso evidente che ...

TV7Benevento : Coronavirus: Martina (Fao), '+130 mln nuovi poveri, aumento drammatico ovunque' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Martina (Fao), '+130 mln nuovi poveri, aumento drammatico ovunque'... - laera_martina : Continuerò con le #fakenews se qualcuno avrà dei dubbi. ??? Sarò felice di rispondere a qualsiasi cosa, sempre se so… - laera_martina : #fakenews n.4: La sperimentazione è stata troppo breve e non sufficiente per dire che il virus è sicuro ed efficac… - laera_martina : #fakenews n.1: Il vaccino è inutile perché non uccide il virus. FALSO. lo scopo del vaccino è quello di attivare il… -