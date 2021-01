Coronavirus Italia, bollettino e contagi Covid di oggi 30 gennaio. Dati regioni (Di sabato 30 gennaio 2021) Lunedì scatteranno i cambi di colore delle regioni , conseguente a una flessione del contagio Covid nelle scorse settimane e a un calo dell' indice Rt . Ma gli occhi continuano a essere puntati sui ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Lunedì scatteranno i cambi di colore delle, conseguente a una flessione delnelle scorse settimane e a un calo dell' indice Rt . Ma gli occhi continuano a essere puntati sui ...

SkyTG24 : 'Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? 'Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al giorno'. A di… - SkyTG24 : #Coronavirus Nelle ultime 24 ore sono stati 13.574 i nuovi casi. Diminuiscono i tamponi effettuati: 268.750. Nel co… - fanpage : Esattamente un anno il Coronavirus è arrivato per la prima volta in Italia - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: #coronavirus . Contagi nella case di riposo dell'Azienda servizi sociali di #Bolzano. I consiglieri comunali di Oltre, Le… - Namaste13601686 : NELLE RSA: 'GLI ANZIANI DEPRESSI SI LASCIANO MORIRE DI FAME' 'Cadono in depressione e si lasciano morire'. Questo i… -