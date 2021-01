Coronavirus: Israele invierà 5mila dosi vaccino a palestinesi (Di sabato 30 gennaio 2021) Tel Aviv, 30 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Israele invierà all'inizio della settimana prossima 5mila dosi di vaccino Pfizer- BioNTech all'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo hanno riferito fonti palestinesi al sito Ynet. I vaccini, attesi all'inizio della settimana a Ramallah, serviranno ad immunizzare 2500 operatori sanitari palestinesi. La notizia arriva dopo le numerose critiche ad Israele per non aver offerto aiuto all'Anp nella campagna di vaccinazione. Entrambi sono stati fortemente colpiti dalla pandemia, ma Israele è il primo paese al mondo per il rapporto fra popolazione e vaccinati, mentre fra i palestinesi l'immunizzazione non è ancora iniziata. Secondo i dati dell'Anp fra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Tel Aviv, 30 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -all'inizio della settimana prossimadiPfizer- BioNTech all'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo hanno riferito fontial sito Ynet. I vaccini, attesi all'inizio della settimana a Ramallah, serviranno ad immunizzare 2500 operatori sanitari. La notizia arriva dopo le numerose critiche adper non aver offerto aiuto all'Anp nella campagna di vaccinazione. Entrambi sono stati fortemente colpiti dalla pandemia, maè il primo paese al mondo per il rapporto fra popolazione e vaccinati, mentre fra il'immunizzazione non è ancora iniziata. Secondo i dati dell'Anp fra i ...

sole24ore : #Coronavirus, #Israele: dopo #vaccino, netto calo dei ricoveri degli ultrasessantenni - IariTwitt : ?? Alessia Gambino ???? ???? Ad oggi, lo Stato di #Israele si è dimostrato essere capace di mettere in moto la campagna… - paoloigna1 : Nonostante la più ampia vaccinazione a livello mondiale, i casi di #covid19 rimangono ancora elevati in #Israele. P… - sole24ore : Israele primo paese per #vaccini. Si vedono gli effetti su #contagi e #ricoveri? Una bussola sul #coronavirus per g… - Ciacono86 : RT @Monica_Torriani: #EMA ha approvato il #vaccino #AstraZeneca. Al netto delle polemiche sui ritardi nelle consegne e l'indicazione del re… -