OKsiena : CORONAVIRUS: 603 NUOVI POSITIVI IN TOSCANA - 055firenze : Coronavirus, in Toscana 603 nuovi casi e 22 decessi. Tutti i dati #COVID19 #coronavirus #Toscana… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 22 morti, oggi 30 gennaio. E 603 contagi. Vaccinate 114mila persone - f_profili : Coronavirus: 603 nuovi casi, età media 44 anni. 22 decessi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Insono 133.946 i casi di positività al, 603 in più rispetto a ieri (589 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto ...I nuovi casi positivi registrati insono 603 su 15.857 test di cui 9.948 tamponi molecolari e 5.909 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 3,80%. Lo ha reso noto il ...In Toscana sono 133.946 i casi di positività al Coronavirus, 603 in più rispetto a ieri (589 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido ...Il bollettino di sabato 30 gennaio. I ricoverati sono 743 (16 in meno rispetto a ieri) di cui 95 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 9.083 (+0,9% rispe ...