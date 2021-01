Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 gennaio: 12.715 nuovi casi e 421 morti (Di sabato 30 gennaio 2021) I dati di sabato 30 gennaio. Meno contagi con record di tamponi (298.010) da quando sono stati inseriti quelli rapidi. Il tasso di positività scende al 4,3% (ieri 5%). Più colpite Campania (+1.366) ed Emilia-Romagna (+1.314), la Valle d’Aosta ha solo un caso Leggi su corriere (Di sabato 30 gennaio 2021) I dati di sabato 30. Meno contagi con record di tamponi (298.010) da quando sono stati inseriti quelli rapidi. Il tasso di positività scende al 4,3% (ieri 5%). Più colpite Campania (+1.366) ed Emilia-Romagna (+1.314), la Valle d’Aosta ha solo un caso

