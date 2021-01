Coronavirus in Italia, bollettino 30 gennaio: 12.715 nuovi casi, i morti sono 421. DIRETTA (Di sabato 30 gennaio 2021) sono 12.715 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 13.574), a fronte di 298.010 tamponi giornalieri effettuati (ieri 268.750), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,26% (ieri 5,05%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE). Le vittime sono 421 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.218 (-52), con 132 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 gennaio 2021)12.715 icontagi di Covid-19 in(ieri 13.574), a fronte di 298.010 tamponi giornalieri effettuati (ieri 268.750), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,26% (ieri 5,05%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE). Le vittime421 in un giorno, mentre le terapie intensive2.218 (-52), con 132ingressi nelle ultime 24 ore.

