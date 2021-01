Coronavirus, in Germania 12mila casi e 794 morti. Fauci: “Sudafricani già contagiati si sono reinfettati con la variante” (Di sabato 30 gennaio 2021) Finora la pandemia ha causato oltre 102 milioni di contagi e più di 2,2 milioni di decessi, e in queste settimane di inizio della campagna vaccinale di massa ciò che preoccupa di più sono le varianti – in particolare quelle britannica, sudafricana e brasiliana – e il loro impatto sui farmaci anti-Covid. Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive, ha dichiarato che pazienti Sudafricani che hanno già contratto il Coronavirus sono stati contagiati una seconda volta dalla nuova variante del Covid-19 che circola nel paese. Questo, ha aggiunto, significa “che la risposta immunitaria indotta dalla prima infezione non era sufficiente a prevenire il secondo contagio”. Intanto la Germania registra altri 12mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Finora la pandemia ha causato oltre 102 milioni di contagi e più di 2,2 milioni di decessi, e in queste settimane di inizio della campagna vaccinale di massa ciò che preoccupa di piùle varianti – in particolare quelle britannica, sudafricana e brasiliana – e il loro impatto sui farmaci anti-Covid. Anthony, massimo esperto americano di malattie infettive, ha dichiarato che pazientiche hanno già contratto ilstatiuna seconda volta dalla nuovadel Covid-19 che circola nel paese. Questo, ha aggiunto, significa “che la risposta immunitaria indotta dalla prima infezione non era sufficiente a prevenire il secondo contagio”. Intanto laregistra altri...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania 982 morti. Francia verso 3° lockdown duro. A Madrid e in Catalogna mancano vaccini, stop a… - RaiNews : #coronavirus #covid19, la Germania sarà il primo paese europeo a utilizzare i monoclonali - Virus1979C : Coronavirus, la Francia vieta arrivi e partenze per i Paesi extra Ue. 839 morti in Germania, 1.245 nel Regno Unito… - Mario44623861 : RT @Angela300564201: Ricciardi sugli anticorpi monoclonali: 'Ema troppo lenta, facciamo come la Germania' - Angela300564201 : Ricciardi sugli anticorpi monoclonali: 'Ema troppo lenta, facciamo come la Germania' -