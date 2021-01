Coronavirus, in arrivo a Pratica di Mare una nuova fornitura del vaccino Pfizer (Di sabato 30 gennaio 2021) Arriveranno nella giornata di domani, 31 gennaio, una nuova fornitura del vaccino anti Covid-!9 della Pfizer. Il prezioso carico atterrerà all’aeroporto militare di Pratica di Mare, a Pomezia, e da lì la fornitura verrà smistata – tra la giornata di domenica e quella di lunedì – su tutto il territorio nazionale, consentendo così una migliore riorganizzazione del calendario delle vaccinazioni, seppure con un netto ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato. Leggi anche: vaccino over 80 nel Lazio: come funziona e come prenotare su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Arriveranno nella giornata di domani, 31 gennaio, unadelanti Covid-!9 della. Il prezioso carico atterrerà all’aeroporto militare didi, a Pomezia, e da lì laverrà smistata – tra la giornata di domenica e quella di lunedì – su tutto il territorio nazionale, consentendo così una migliore riorganizzazione del calendario delle vaccinazioni, seppure con un netto ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato. Leggi anche:over 80 nel Lazio: come funziona e come prenotare su Il Corriere della Città.

