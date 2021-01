Coronavirus, il cardinale Sepe negativo al tampone: lascia l’ospedale (Di sabato 30 gennaio 2021) Il cardinale Crescenzio Sepe è guarito dal Covid-19. Il presule è risultato negativo al tampone e questa mattina ha lasciato l’ospedale Cotugno di Napoli dove era stato ricoverato lo scorso 22 gennaio per un principio di polmonite interstiziale. Il cardinale si è recato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte dove osserverà un periodo di convalescenza. Per questo motivo – rende noto la Curia di Napoli – non potrà partecipare alla celebrazione per l’ingresso in Diocesi del nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che si terrà nel Duomo di Napoli martedì 2 febbraio alle ore 17. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 30 gennaio 2021) IlCrescenzioè guarito dal Covid-19. Il presule è risultatoale questa mattina hatoCotugno di Napoli dove era stato ricoverato lo scorso 22 gennaio per un principio di polmonite interstiziale. Ilsi è recato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte dove osserverà un periodo di convalescenza. Per questo motivo – rende noto la Curia di Napoli – non potrà partecipare alla celebrazione per l’ingresso in Diocesi del nuovo arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che si terrà nel Duomo di Napoli martedì 2 febbraio alle ore 17. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

teleischia : CORONAVIRUS. PUNZI: “IL CARDINALE SEPE STA BENE” (INTERVISTA TV) - Agenparl : Covid-19: la preghiera del cardinale Nichols per le vittime nel Regno Unito - - CiaoKarol : Coronavirus. Il cardinale Crescenzio Sepe ricoverato in ospedale: ‘condizioni buone’: Napoli: il cardinale Sepe è s… - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: ++ Il cardinale Crescenzio Sepe è stato ricoverato in Ospedale ++ UNA PREGHIERA DI PRONTA GUARIGIONE ?????? - CiaoKarol : ++ Il cardinale Crescenzio Sepe è stato ricoverato in Ospedale ++ UNA PREGHIERA DI PRONTA GUARIGIONE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cardinale Cardinale Crescenzio Sepe guarito dal Covid e dimesso dall'ospedale

...risultato positivo al coronavirus , inizialmente senza presentare sintomi, i medici hanno ritenuto opportuno tenere sotto monitoraggio il suo quadro clinico . Dopo alcune settimane, il cardinale ...

Cardinale Sepe dimesso dall'ospedale: è guarito dal covid - 19

Cardinale Sepe negativo al tampone Soltanto a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, il Cardinale uscente aveva annunciato di aver contratto il Coronavirus. In un primo momento si era limitato ad ...

Il cardinale Bassetti: si difendono i più deboli rispettando le misure anti-Covid Avvenire Cei: «Il diritto di cura dei calabresi è a rischio»

Conferenza episcopale calabra si è incontrata a Catanzaro su diversi temi tra cui le elezioni regionali, la pandemia, l'impoverimento sociale e la sanità commissariata ...

Facebook Chiesa di Napoli

Il Cardinale Crescenzio Sepe, risultato negativo al covid, questa mattina ha lasciato l'ospedale Cotugno di Napoli, dove a seguito della riscontrata positività era stato ricoverato. Ad annunciarlo è s ...

...risultato positivo al, inizialmente senza presentare sintomi, i medici hanno ritenuto opportuno tenere sotto monitoraggio il suo quadro clinico . Dopo alcune settimane, il...Sepe negativo al tampone Soltanto a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, iluscente aveva annunciato di aver contratto il. In un primo momento si era limitato ad ...Conferenza episcopale calabra si è incontrata a Catanzaro su diversi temi tra cui le elezioni regionali, la pandemia, l'impoverimento sociale e la sanità commissariata ...Il Cardinale Crescenzio Sepe, risultato negativo al covid, questa mattina ha lasciato l'ospedale Cotugno di Napoli, dove a seguito della riscontrata positività era stato ricoverato. Ad annunciarlo è s ...